У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, є пожежа

За його словами, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території", - написав він.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що близько 04:00 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Нічна атака на Україну

Ввечері суботи, 31 травня, російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

Також близько 02:00 неділі, 1 червня, ворог вдався до балістичного обстрілу. Про вибухи, зокрема, повідомлялось у Києві.

А вже через декілька годин мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці - тоді місто перебувало під атакою безпілотників.