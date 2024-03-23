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"Запоріжсталь" Ахметова долучилася до допомоги городянам, які постраждали від ракетної атаки

Субота 23 березня 2024 17:22
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"Запоріжсталь" Ахметова долучилася до допомоги городянам, які постраждали від ракетної атаки Фото: "Запоріжсталь" Ахметова долучилася до допомоги городянам, які постраждали від ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Металургійний завод "Запоріжсталь" допомагає рятувальним службам міста, та організував тимчасове житло для запоріжців, які втратили квартири через ракетну атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Дуже довгий та складний день для Запоріжжя та всієї України. Руйнування будинків, інфраструктури, та найстрашніше - руйнування людських життів. Щиро співчуваю рідним загиблих. Долучаємося до допомоги місту: наші спеціалісти та техніка вже працюють пліч-о-пліч з рятувальниками та медиками для усунення страшних наслідків ворожої атаки", - написав гендиректор підприємства Роман Слободянюк.

Він також повідомив, що "Запоріжсталь" надає допомогу співробітникам, які постраждали внаслідок ранкової масованої ракетної атаки на Запоріжжя.

"Наразі маємо 13 звернень від працівників, оселі яких були пошкоджені ворожими обстрілами. Їм надається матеріальна допомога у первинному відновленні пошкоджених домівок. За потреби - додаткова медична та психологічна допомога від наших фахівців. На базі соціальних обʼєктів Метінвесту в Запоріжжі підготовані місця розміщення для тих співробітників та їх родин, які цього потребують", - розповів Слободянюк.

Масштабна атака по Україні і удар по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російські загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює. Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Детальніше про наслідки на ДніпроГЕС та що відомо про станцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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