Запомните эти названия. Подоляк назвал компании, оплачивающие кровавую войну России

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал как бороться с компаниями, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на территории Российской Федерации. Речь идет именно о Danone, Nestle, Unilever, P&G и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

"Думаю, сейчас рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей. Крупным планом. С ужасными деталями. С мертвыми глазами. Чтобы буквально шокировало и навсегда впечатывалось в память миллионов потребителей по всему миру",- пишет Подоляк.

Что же делать?

навсегда запомнить названия этих компаний, которые продолжают с удовольствием платить налоги на территории Российской Федерации, поставлять туда же свои товары и зарабатывать кровавые деньги.

присылать системные юридические претензии во всех юрисдикциях к этим компаниям;

устраивать протесты напротив главных офисов этих компаний во всей странах, чтобы разрушить их репутацию.

Фото: компании, которые до сих пор не покинули Россию и продолжают финансировать кровавую войну (https://t.me/M_Podolyak)