Запомните число 79, - Зеленский обратился к европейцам

Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом запомнить число 79. Ведь столько детей в нашей стране погибли за время войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства к итальянскому народу.

Президент поблагодарил граждан Италии за то, что выходят на площади и поддерживают Украину.

Также Зеленский призвал запомнить число 79. В частности, именно сколько детей погибло во время войны России против Украины.

"Я прошу сейчас каждого из вас, на каждой площади запомнить одно число – 79. Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам сейчас, что это значит для нашей жизни для каждого из нас...", - сказал Зеленский.

К тому же он заметил, что "украинцы переживают страшную войну. Европа такой войны не видела со времен Второй мировой войны".

"Мы эту войну не начинали. Россия жестоко ворвалась на украинскую землю", - добавил Зеленский.