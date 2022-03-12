ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запомните число 79, - Зеленский обратился к европейцам

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 19:09
Запомните число 79, - Зеленский обратился к европейцам Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом запомнить число 79. Ведь столько детей в нашей стране погибли за время войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства к итальянскому народу.

Президент поблагодарил граждан Италии за то, что выходят на площади и поддерживают Украину.

Также Зеленский призвал запомнить число 79. В частности, именно сколько детей погибло во время войны России против Украины.

"Я прошу сейчас каждого из вас, на каждой площади запомнить одно число – 79. Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам сейчас, что это значит для нашей жизни для каждого из нас...", - сказал Зеленский.

К тому же он заметил, что "украинцы переживают страшную войну. Европа такой войны не видела со времен Второй мировой войны".

"Мы эту войну не начинали. Россия жестоко ворвалась на украинскую землю", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине.

Также мы писали, что Зеленский впервые озвучил потери украинских военных.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит