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Запам'ятайте число 79, - Зеленський звернувся до європейців

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Київ, Субота 12 березня 2022 19:09
Запам'ятайте число 79, - Зеленський звернувся до європейців Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом запам'ятати число 79. Адже стільки дітей в нашій країні загинули за час війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави до італійського народу.

Президент подякував громадянам Італії за те, що виходять на площі й підтримують Україну.

Також Зеленський закликав запам'ятати число 79. Зокрема, саме скільки дітей загинуло під час війни Росії проти України.

"Я прошу зараз кожного з вас, на кожній площі запам'ятати одне число - 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам зараз, що це означає для нашого життя для кожного з нас...", - сказав Зеленський.

До того ж він зауважив, що "українці переживають страшну війну. Європа такої війни не бачила з часів Другої світової війни".

"Ми цю війну не починали. Росія жорстоко вдерлася на українську землю", - додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, як Європа може допомогти Україні.

Також ми писали, що Зеленський вперше озвучив втрати українських військових.

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