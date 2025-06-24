Запобігти релокації виробників ВПК за кордон допоможе відкриття експорту озброєнь, - Копитін

"Відсутність коштів для обігового капіталу, для фінансування нових розробок, для інвестування в нові проєкти та площі й потрібне для виробників обладнання - це та надважлива проблема, яка перекриває доступ кисню всій оборонній галузі. Вплив цього негативного чинника вже позначився на роботі компаній - він заважає розвитку, а відтак є загрозливим також для держави, яка фактично ризикує втратити і виробничі потужності всередині країни, і робочі місця, і мільярди податкових надходжень", - пише Копитін.

На його думку, оскільки держава не може повністю законтрактувати всю продукцію, яку виробляють українські підприємства ВПК, а деякі виробники законтрактовані Міноборони на 10–20 %, через дефіцит обігових коштів компанії фактично вимушені заморозити всі свої плани з розвитку. «Ба більше, підприємства, не отримуючи регулярних надходжень, простоюють місяцями. Немає нових робочих місць, немає нових моделей, немає модернізації обладнання, немає нових постачальників деталей комплектації. Адже відсутній сталий фінансовий потік, який дозволив би розрахуватися з усіма й планувати майбутні витрати", - зазначає народний депутат.

Він акцентує, що зміцнити оборонну галузь, додавши інвестиції та фінансування, спроможне відкриття часткового експорту озброєнь.

"Звісно, процедуру й позиції такого експорту має затвердити уряд з урахуванням рекомендацій військових експертів. Адже саме компетентні військові фахівці повинні зробити висновки щодо надлишку продукції - чого саме найближчими місяцями не потребуватиме фронт. Звичайно, коли йдеться про експорт, слід насамперед думати про Сили оборони та повноцінне їх забезпечення", - зауважив нардеп, додавши, що мається на увазі частковий експорт, тобто не всі позиції, що їх виробляють українські підприємства ВПК, мають бути в переліку дозволу на експортні поставки.

"Головна складність нині - відсутність системності й прозорості. Адже якщо держава обере індивідуальний підхід, коли кожна заявка на експорт долатиме бюрократичні процедури погодження, це створюватиме поле для зловживань. І це без урахування того, що за сотнями паперів, які вимагатиме від виробника держава для погодження заявки на експорт, компанія може просто загубитися", - каже Копитін.

За його словами, можна ухвалити так званий пропорційний експорт: у такому разі держава дозволятиме компаніям ВПК експортувати, наприклад, не більше 40–60 % від обсягу продукції, яка виготовляється за контрактами для Сил оборони.

Нардеп також підкреслює, що також обговорювався варіант експорту озброєнь, пов’язаний з митом 20 % на експорт продукції оборонного значення, кошти від якого спрямовуватимуться до спецфонду для потреб Сил оборони. "Такий варіант можливий тільки за умови погодження державою переліку продукції, яку варто експортувати. Крім того, додаткові податки можуть робити продукцію неконкурентною за кордоном", - каже Ігор Копитін.

Він також зауважив, що для подальшої ефективної роботи, зокрема й на ефективну оборону країни, підприємства ВПК в Україні мають чітко розуміти правила гри та бачити прозорі й зрозумілі механізми, які допоможуть їм профінансувати свої розробки та забезпечити масштабування. А для держави, підкреслив Ігор Копитін, розвиток оборонної галузі - це гарантовані міцні й конкурентні на зовнішніх ринках виробництва, які після війни потенційно приноситимуть країні понад 5 млрд доларів експортної виручки на рік.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала програму "Build with Ukraine", у межах якої передбачено передавання технологій для виробництва дронів, ракет і, можливо, артилерії за кордон. Виробництво планують розгорнути в країнах, які допомагають Україні й фінансують її оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Виробництво зброї

Нагадаємо, тиждень тому Зеленський заявив, що сьогодні Україна має можливість виробляти зброю на суму близько 30 млрд доларів на рік. При цьому зазначив, що виробнича потужність використовується лише на 60%.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч інвестиції у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс становитимуть 43 млрд доларів.