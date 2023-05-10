Запобігатиме потрапляню палива РФ на ринок. Кабмін розширив заборону на нафтопродукти

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Зміни були внесені до постанови № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Як пояснив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник, відповідний крок допоможе захистити український ринок від потрапляння до нього палива невизначеного походження, тобто, російського. Він додав, що попри численні санкції, паливо Росії потрапляє до інших країн, а звідки на український ринок як ресурс невизначеного походження.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулого року. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку", - пояснив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

Зміни розширюють заборону на такі товари: