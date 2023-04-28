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Іспанія хоче, щоб ЄС посилив контроль за дотриманням санкцій проти Росії, - Reuters

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П'ятниця 28 квітня 2023 19:42
Іспанія хоче, щоб ЄС посилив контроль за дотриманням санкцій проти Росії, - Reuters Фото: Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія наполягатиме на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для визначення джерела імпорту енергоносіїв до Європи, щоб забезпечити дотримання санкцій щодо російського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера направить листа до Європейської комісії вже наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що про це стало відомо наступного дня після того, як виконавчий директор іспанської енергетичної компанії Repsol заявив, що російське дизельне паливо, як і раніше, надходить до Європи через треті країни.

Пропозиція Іспанії вимагатиме, щоб порти, нафтопереробні заводи та експортери включали всі елементи постачання, включаючи обсяг та дату. Це має бути гарантією, що імпорт, що прибуває на територію ЄС, не підпадає під жоден із затверджених пакетів санкцій.

Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів, але поки що не виявила жодних доказів імпорту російського дизельного палива.

Нагадаємо, що в Іспанії закликали ЄС припинити імпорт російського дизпалива через треті країни.

Іспанія вже доставила перші шість танків Leopard 2A4 до Польщі. Далі ці танки мають доправити в Україну.

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