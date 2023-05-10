Будет предотвращать попадание топлива РФ на рынок. Кабмин расширил запрет на нефтепродукты

В Украине расширили запрет на нефтепродукты, чтобы предотвратить попадание российского топлива на украинский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Изменения были внесены в постановление № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Как пояснил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник, соответствующий шаг поможет защитить украинский рынок от попадания в него топлива неопределенного происхождения, то есть, российского. Он добавил, что несмотря на многочисленные санкции, топливо России попадает в другие страны, а откуда на украинский рынок как ресурс неопределенного происхождения.

"По данным участников рынка, такой ресурс реализуется с дисконтом, что делает экономически невыгодными альтернативные маршруты поставки ресурса происхождения non russian/не REBCO, которые рынок активно выстраивал, преодолевая дефицит в прошлом году. Это вызывало значительный риск дестабилизации топливного рынка", - пояснил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник.

Изменения расширяют запрет на следующие товары: