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Будет предотвращать попадание топлива РФ на рынок. Кабмин расширил запрет на нефтепродукты

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Среда 10 мая 2023 16:40
Будет предотвращать попадание топлива РФ на рынок. Кабмин расширил запрет на нефтепродукты Фото: Кабмин расширил запрет на нефтепродукты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине расширили запрет на нефтепродукты, чтобы предотвратить попадание российского топлива на украинский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Изменения были внесены в постановление № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Как пояснил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник, соответствующий шаг поможет защитить украинский рынок от попадания в него топлива неопределенного происхождения, то есть, российского. Он добавил, что несмотря на многочисленные санкции, топливо России попадает в другие страны, а откуда на украинский рынок как ресурс неопределенного происхождения.

"По данным участников рынка, такой ресурс реализуется с дисконтом, что делает экономически невыгодными альтернативные маршруты поставки ресурса происхождения non russian/не REBCO, которые рынок активно выстраивал, преодолевая дефицит в прошлом году. Это вызывало значительный риск дестабилизации топливного рынка", - пояснил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник.

Изменения расширяют запрет на следующие товары:

  • нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;
  • нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов);
  • отработанные нефтепродукты;
  • газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;
  • топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;
  • биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Испания призывает Еврокомиссию ввести систему сертификации для определения источника импорта энергоносителей в Европу, чтобы обеспечить соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

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