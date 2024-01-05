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Для запобігання нападів хуситів. Авіаносець США зайшов у Червоне море

Фото: авіаносець USS Dwight Eisenhower (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Американський атомний авіаносець USS Dwight Eisenhower увійшов до акваторії Червоного моря.

"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight Eisenhower знаходиться поблизу берегів Ємену", - сказано у повідомленні.

До цього авіаносець США перебував у 

Нагадаємо, США та інші країни звертались до хуситів з вимогою припинити н

Реакція світу на атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про готовність країни вжити "прямих дій" у зв'язку з нападами хуситів на вантажні судна в Червоному морі. Зокрема, він допустив завдання авіаударів

Додамо, що наприкінці грудня глава МЗС Британії Девід Кемерон у розмові з іранським колегою Хоссейном Амірабдоллахіаном дав зрозуміти, що Тегеран розділяє відповідальність за запобігання нападам хуситів у Червоному морі.

Нагадаємо, з листопада єменські хусити, яких підтримує Іран, продовжують атаки на цивільні судна у Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, яких підтримують єменські бойовики.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити судна від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції. Також повідомлялося, що 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Члени Ради Безпеки ООН 4 січня закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці.

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