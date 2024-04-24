Заплатить или тормозить: какой штраф грозит водителю за превышение скорости

Превышение скорости - это не только нарушение правил дорожного движения, но и серьезная угроза для жизни водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может привести к трагическим последствиям, поэтому важно всегда придерживаться установленных ограничений.

Какой штраф ожидает водителя за превышение скорости – читайте в материале РБК-Украина. При подготовке статьи был использован Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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В Украине действуют штрафы за превышение скорости в движении. При этом размер штрафа зависит от того, на сколько водитель превысил разрешенную скорость.

Превышение скорости на 20 км/час

Согласно действующему законодательству Украины, за превышение разрешенной скорости движения на более чем 20 км/ч водителю грозит штраф в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 340 гривен.

При этом нет "нештрафованных" 20 км/ч: даже незначительное превышение скорости может привести к штрафу.

Превышение скорости на 50 км/час

Если водитель едет более чем на 50 км/ч быстрее разрешенного, то должен будет уплатить штраф в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 1700 гривен.

Штраф за аварийную обстановку при превышении скорости

Нарушения правил дорожного движения, повлекшие создание аварийной ситуации, наказываются жестче, чем обычные нарушения.

Согласно действующему законодательству водители, которые своими действиями заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности, штрафуются в размере восьмидесяти пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а именно на сумму 1445 гривен.

Кроме того, суд может лишить водителя права управления транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года.

Увеличение штрафов

Если нарушитель, которого засекли камеры автофиксации нарушений, оплатит свой штраф в течение 10 рабочих дней со дня уведомления, то он сможет заплатить только половину стоимости штрафа.

Однако если не оплатить штрафы за нарушение ПДД в течение 15 дней, они удваиваются.