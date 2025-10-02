ua en ru
"Заплатили - отримали": як у Харківській області працює чорний ринок евакуації окупантів

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 11:44
UA EN RU
"Заплатили - отримали": як у Харківській області працює чорний ринок евакуації окупантів Фото: Росія не повертає загиблих без грошей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни почали забирати тіла загиблих лише якщо це високопоставлений офіцер або якщо родичі заплатили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера 2-го корпусу "Хартія" Національної гвардії України Володимира Дегтярьова під час пресконференції в пресцентрі "Накипіло" у Харкові.

"Є окремий чорний ринок з повернення тіл. Зазвичай ніхто нікого не забирає. Якщо забирають, то це або командир доволі високопоставлений, навіть не роти, а вище. Або родичі заплатили комусь з командування, щоб отримати тіло назад", - пояснив Дегтярьов.

За його даними, зараз у прикордонні на північ від Харкова російські війська займають позиції між селами Глибоке та Лук’янці Липецької громади.

Переважно це невеликі групи солдатів, які перетинають кордон пішки.

Зробити це ворогу не вдається, оскільки в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України створено непрохідну для окупантів kill-зону. "Дороги смерті" у ній буквально всіяні тілами знищених окупантів.

"Нам вдалось створити ту саму kill-зону аж практично до кордону. Наше завдання - виявляти шляхи підходу, території скупчення, регулярно їх вражати для того, щоб не дати їм можливість накопичитись для якогось прориву або удару", - зауважив він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Покровський напрямок досі лишається найскладнішим, де українські захисники відбили 45 російських штурмів.

Детальніше про ситуацію на кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто відзначити, що за минулу добу, з 1 на 2 жовтня, росіяни втратили на фронті близько тисячі солдатів. Сили оборони у відповідь знищили 12 артсистем і 29 одиниць автотехніки ворога.

Захисники також продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулу добу ЗСУ відновили контроль на 2,2 квадратними кілометрами території.

