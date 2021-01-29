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Не заплатили 250 млн налогов на экспорте орехов: в Черновецкой области задержали банду

Киев, Пятница 29 января 2021 16:06
Не заплатили 250 млн налогов на экспорте орехов: в Черновецкой области задержали банду
Фото: операция по задержанию (gp.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Черновецкой области задержали группировку, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов. Она занималась поставками крупных партий орехов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые уклонялись от уплаты обязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах во время экспорта грецкого ореха незаконного происхождения в страны ЕС и Ближнего Востока.

В состав группировки входили физические и юридические лица, которые организовали экспорт ореха после покупки у населения за наличные деньги путем использования поддельных документов касательно покупки их у фиктивных предприятий. Они скрывали реальные объемы доходов и не отображали их в бухгалтерском учете.

Их деятельность прикрывалась сотрудниками Государственной фискальной службы в Черновецкой области. Из-за таких действий в бюджет не поступило более 250 миллионов гривен налогов.

СБУ задержала 11 участников группировки. Проведены обыски на таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, местах проживания фигурантов. Изъяты документация, черновики, печати и штампы.

В декабре сообщалось, что в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран Евросоюза и США. Злоумышленники не уплатили около 2 миллиардов гривен налогов.

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