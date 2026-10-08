Заплановані важливі зустрічі. Буданов із перемовною групою вирушив до США

"Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що не про все можна говорити, але "маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо".

"Мир не досягається гучними заявами - це важка спільна робота. Працюємо", - заявив керівник ОП.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомило, що до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова СЗР Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.