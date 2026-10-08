Запланированы важные встречи. Буданов с переговорной группой отправился в США

Украинская переговорная группа уже на пути в Соединенные Штаты, где ее ждут важные встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова.
"Направляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи. Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины", - отметил он.
Буданов подчеркнул, что не обо всем можно говорить, но "мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать собственное войско".
"Мир не достигается громкими заявлениями - это тяжелая совместная работа. Работаем", - заявил руководитель ОП.
Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
Отметим, США не оставляют идею трехсторонней встречи с представителями Украины и РФ, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.
РБК-Украина также писало, что страна-агрессор цинично отвергла возможность закончить войну против Украины по дипломатическому пути. Причем даже при посредничестве США.