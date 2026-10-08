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Заплановані важливі зустрічі. Буданов із перемовною групою вирушив до США

22:55 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Заплановані важливі зустрічі. Буданов із перемовною групою вирушив до США Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
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Українська перемовна група вже на шляху до Сполучених Штатів, де на неї чекають важливі зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Кирила Буданова.

"Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що не про все можна говорити, але "маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо".

"Мир не досягається гучними заявами - це важка спільна робота. Працюємо", - заявив керівник ОП.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомило, що до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова СЗР Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Зазначимо, США не полишають ідею тристоронньої зустрічі з представниками України та РФ, щоб домовитися про енергетичне перемир'я. Є можливість її проведення в Абу-Дабі.

РБК-Україна також писало, що країна-агресорка цинічно відкинула можливість закінчити війну проти України дипломатичним шляхом. Причому навіть за посередництва США.

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Сполучені Штати Америки Кирило Буданов Війна в Україні
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