Запланированы важные встречи. Буданов с переговорной группой отправился в США

Украинская переговорная группа уже на пути в Соединенные Штаты, где ее ждут важные встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова.

"Направляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи. Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что не обо всем можно говорить, но "мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать собственное войско".

"Мир не достигается громкими заявлениями - это тяжелая совместная работа. Работаем", - заявил руководитель ОП.

Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.