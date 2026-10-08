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Запланированы важные встречи. Буданов с переговорной группой отправился в США

22:55 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Запланированы важные встречи. Буданов с переговорной группой отправился в США Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
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Украинская переговорная группа уже на пути в Соединенные Штаты, где ее ждут важные встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова.

"Направляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи. Продолжаем работать над усилением дипломатии ради приближения устойчивого и справедливого мира для Украины", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что не обо всем можно говорить, но "мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать собственное войско".

"Мир не достигается громкими заявлениями - это тяжелая совместная работа. Работаем", - заявил руководитель ОП.

Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Отметим, США не оставляют идею трехсторонней встречи с представителями Украины и РФ, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.

РБК-Украина также писало, что страна-агрессор цинично отвергла возможность закончить войну против Украины по дипломатическому пути. Причем даже при посредничестве США.

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