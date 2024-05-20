Запізнюються на рік. Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги Україні

За його словами, західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України.

Зеленський описав доставку допомоги, зокрема, системи ППО, як-от Patriot як "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - сказав він.