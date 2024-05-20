Опаздывают на год. Зеленский резко высказался из-за задержек военной помощи Украине

Каждое решение стран Запада о военной помощи Украине приходит с опозданием примерно на год. Союзники слишком долго на это осмеливаются.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины.
Зеленский описал доставку помощи, в частности, системы ПВО, такие как Patriot как "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".
"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", - сказал он.
Страны Запада активно участвуют в военной поддержке Украины, при этом многие решения принимаются месяцами. Также не все страны Запада оперативно принимают решение о выделении средств на военную помощь Украине.
Например, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что из-за многомесячной задержки одобрения помощи Украине в Конгрессе Киев потерял часть украинских территорий на востоке страны, в том числе Авдеевку в Донецкой области.
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