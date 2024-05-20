Опаздывают на год. Зеленский резко высказался из-за задержек военной помощи Украине

По его словам, западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины.

Зеленский описал доставку помощи, в частности, системы ПВО, такие как Patriot как "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", - сказал он.