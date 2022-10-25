За запитом України МАГАТЕ перевірить "дані" Шойгу на двох ядерних об'єктах

Він повідомив, що МАГАТЕ відомо про заяви Росії про нібито діяльність із виробництва ядерної зброї на двох ядерних об'єктах в Україні. Він наголосив, що об'єкти знаходяться під гарантіями агентства та регулярно інспектуються

"МАГАТЕ провело інспекцію одного з цих об'єктів місяць тому, і всі наші висновки відповідали деклараціям України про гарантії. Там не було виявлено жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів", - наголосив Гроссі.

Він додав, що інспектори МАГАТЕ готуються знову відвідати ці об'єкти найближчими днями після отримання запиту України з метою виявити "будь-яку можливу незаявлену ядерну діяльність та матеріали".

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяву РФ про нібито розробку "брудної бомби".

Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Цю ж інформацію озвучив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи зі створення брудної бомби перебувають на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічного інституту чи інституту ядерних досліджень при академії наук у Києві. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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