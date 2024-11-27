Запит на Tomahawk. Що означає резолюція ПА НАТО для України: думка експерта

За його словами, Парламентська асамблея НАТО - це більше платформа для депутатів країн-членів та партнерів. Їхня думка може бути важливою з тієї точки зору, що вже у своїх парламентах вони переконуватимуть колег підтримати позицію про те, що Україну необхідно посилити ракетами середньої дальності.

Відповідно, резолюція - це рекомендаційне рішення, але необов'язкове для виконання. Однак у будь-якому разі позитивне, оскільки підтверджує необхідність знищення військових цілей на російській території.

Щодо американських ракет Tomahawk із плану перемоги, то навряд чи варто чекати конкретних і швидких рішень.

"Наскільки я знаю, в резолюції говорилося, що потрібно передати Україні балістичні ракети та ракети середньої дальності від 1 до 2,5 тисяч кілометрів. Думаю, йшлося про середню дальність взагалі. Tomahawk, як правило, морського базування, хоча в США може бути якийсь аналог сухопутного базування", - зазначив Джердж.

Резолюція із закликом про Tomahawk для України

Як повідомив нардеп і голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, в ухваленій резолюції йшлося про балістичні ракети з дальністю 1000-5500 кілометрів, зокрема таких, як Tomahawk, здатних завдавати ударів на стратегічну глибину.

Він також сподівається, що резолюція створить юридичну основу для подальших рішень щодо передачі відповідних озброєнь. Чернєв нагадав, що на минулій сесії українська делегація порушувала питання про удари по території Росії західною зброєю. Нещодавно США, Великобританія та Франція таки дали "зелене світло".

"Сподіваємось на позитивне рішення і цього разу", - додав він.