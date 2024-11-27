Запрос на Tomahawk. Что означает резолюция ПА НАТО для Украины: мнение эксперта

По его словам, Парламентская ассамблея НАТО - это больше платформа для депутатов стран-членов и партнеров. Их мнение может быть важно с той точки зрения, что уже в своих парламентах они будут убеждать коллег поддержать позицию о том, что Украину необходимо усилить ракетами средней дальности.

Соответсвтено, резолюция - это рекомендательное решение, но необязательное для выполнения. Однако в любом случае положительное, поскольку подтверждает необходимость уничтожения военных целей на российской территории.

Что касается американских ракет Tomahawk из плана победы, то вряд ли стоит ждать конкретных и быстрых решений.

"Насколько я знаю, в резолюции говорилось, что нужно передать Украине баллистические ракеты и ракеты средней дальности от 1 до 2,5 тысячи километров. Думаю, речь шла о средней дальности вообще. Tomahawk, как правило, морского базирования, хотя в США может быть некий аналог сухопутного базирования", - отметил Джердж.

Резолюция с призывом о Tomahawk для Украины

Как сообщил нардеп и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, в принятой резолюции шла речь о баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров, в частности таких, как Tomahawk, способных наносить удары на стратегическую глубину.

Он также надеется, что резолюция создаст юридическую основу для дальнейших решений о передаче соответствующих вооружений. Чернев напомнил, что на прошлой сессии украинская делегация поднимала вопрос об ударах по территории России западным оружием. Недавно США, Великобритания и Франция все-таки дали "зеленый свет".

"Надеемся на положительное решение и на этот раз", - добавил он.