Записатися до українських консульств за кордоном тепер можна через "Дію"

Основні нововведення:

Довгострокове планування візитів

Тепер громадяни можуть записуватися на прийом до консульства на пів року вперед. Це дозволить уникнути ситуацій, коли всі дати зайняті, а візит потрібно відкласти. Система підтвердження запису

За 30, 7 і 3 дні до запланованого візиту користувачі отримуватимуть нагадування, щоб підтвердити свій запис. Якщо запис не підтверджений, слот автоматично звільняється для інших. Додавання дітей до запису

Для родин з дітьми зʼявилася можливість оформити кілька послуг під час одного візиту. Протидія посередникам

Нові захисні механізми запобігають махінаціям і резервуванню слотів недоброчесними користувачами.

Додаткові можливості:

Управління записом через оновлений особистий кабінет.

Перевірка документів для чоловіків призовного віку автоматично.

Можливість швидкого бронювання на найближчі дні у разі скасування запису іншими користувачами.

Як діяти тим, хто вже зареєстрований

Усім, хто мав записи після 15 листопада 2024 року, необхідно пройти повторну реєстрацію через нову систему. Цей крок пояснюється необхідністю повного оновлення сервісу для боротьби з махінаціями та забезпечення рівного доступу для всіх громадян.

Через високий попит Gmail може помилково відхиляти листи з кодами підтвердження від електронної черги. Тимчасово рекомендується використовувати інші поштові сервіси, такі як Outlook, Yahoo Mail або UkrNet.

Як скористатися сервісом