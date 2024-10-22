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Українці за кордоном можуть скористатися програмою "єВідновлення": як це зробити

Вівторок 22 жовтня 2024 17:05
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Українці за кордоном можуть скористатися програмою "єВідновлення": як це зробити Фото: українські біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Програма "єВідновлення" від уряду України надає компенсації за житло, зруйноване або пошкоджене внаслідок військових дій. Українці, які перебувають у Польщі, також можуть скористатися цією програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал inPoland.

Для цього потрібно оформити довіреність на родича або близьку людину, що залишилася в Україні.

Важливо зазначити, що заявник має надати документи, які підтвердили б факт володіння житлом, що було пошкоджено або зруйновано внаслідок бойових дій.

Саму довіреність можна оформити у нотаріуса або через онлайн-сервіси, але тільки у тому разі, якщо це дозволяє законодавство Польщі. У документі заявник має прописати повноваження, які може здійснювати представник від його імені.

Після цього довірена особа зможе подати всі необхідні документи для участі в програмі від імені заявника, надаючи всі необхідні документи, у тому числі довіреність.

Після цього представник вже зможе отримати компенсацію заявника, яку можна використати на відновлення або покупку житла, але тільки в Україні.

Таким чином, цей механізм дозволяє українцям, що постраждали від війни, отримати підтримку навіть перебуваючи за кордоном.

Раніше ми розповідали про те, як подати заяву до Реєстру збитків через "Дію". Це дозволить вам передати її майбутній комісії, яка розглядатиме такі заяви та прийматиме рішення щодо виплати компенсацій.

Також відомо, що нещодавно Комітет містобудування провів слухання щодо подальшої розробки цифрових рішень для відновлення.

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