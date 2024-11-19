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Записаться в украинские консульства за границей теперь можно через "Дію"

Фото: электронная очередь для украинских консульств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

С 15 ноября 2024 года украинские граждане могут воспользоваться обновленной системой электронной очереди для записи на консульские услуги через "Дію". Изменения призваны упростить процедуру записи и сделать ее более удобной для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Основные нововведения:

  1. Долгосрочное планирование визитов. Теперь граждане могут записываться на прием в консульский отдел Посольства Украины в Польше на полгода вперед. Это позволяет избежать ситуаций, когда все даты заняты, а визит необходимо откладывать.
  2. Система подтверждения записи. Новая система отправляет напоминания за 30, 7 и 3 дня до назначенной даты. Это позволяет подтвердить запись и при необходимости освободить слот для других пользователей.
  3. Добавление детей к записи. В обновленной системе появилась возможность записывать на прием детей, что позволяет получить несколько услуг за один визит.

  4. Противодействие посредникам. Новые механизмы защиты предотвращают недобросовестное бронирование слотов третьими лицами. 

Дополнительные возможности:

  • Управление записью через обновленный личный кабинет.
  • Автоматическая проверка наличия необходимых документов, особенно для мужчин призывного возраста.
  • Возможность быстро забронировать визит на ближайшие дни, если кто-то отменил свою запись.

Что делать тем, кто уже зарегистрирован

В связи с перезапуском системы пользователи, чьи записи назначены на даты после 15 ноября 2024 года, должны повторно зарегистрироваться. Это необходимо для обеспечения удобства и равного доступа к услугам.

В связи с высокой загруженностью Gmail может ошибочно отклонять письма с кодами подтверждения. На данный момент рекомендуется использовать альтернативные почтовые сервисы, такие как Outlook, Yahoo Mail или UkrNet.

Как воспользоваться сервисом

  1. Перейдите на сайт консульской электронной очереди.
  2. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.
  3. Выберите необходимую услугу, дату и подтвердите запись.
  4. Подтвердите свой визит, получив напоминания от системы.

Напомним,что программа "еВосстановление" от правительства Украины предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться этой программой.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины готовит запуск новой услуги в "Дії", которая позволит гражданам видеть свои разрешения на оружие в электронном виде.

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Дия