Записаться в украинские консульства за границей теперь можно через "Дію"

С 15 ноября 2024 года украинские граждане могут воспользоваться обновленной системой электронной очереди для записи на консульские услуги через "Дію". Изменения призваны упростить процедуру записи и сделать ее более удобной для пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.
Противодействие посредникам. Новые механизмы защиты предотвращают недобросовестное бронирование слотов третьими лицами.
В связи с перезапуском системы пользователи, чьи записи назначены на даты после 15 ноября 2024 года, должны повторно зарегистрироваться. Это необходимо для обеспечения удобства и равного доступа к услугам.
В связи с высокой загруженностью Gmail может ошибочно отклонять письма с кодами подтверждения. На данный момент рекомендуется использовать альтернативные почтовые сервисы, такие как Outlook, Yahoo Mail или UkrNet.
Напомним,что программа "еВосстановление" от правительства Украины предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться этой программой.
Кроме того, Министерство внутренних дел Украины готовит запуск новой услуги в "Дії", которая позволит гражданам видеть свои разрешения на оружие в электронном виде.