ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заперечував існування України у Скабєєвої. СБУ повідомила про підозру екс-нардепу

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 12:55
UA EN RU
Заперечував існування України у Скабєєвої. СБУ повідомила про підозру екс-нардепу Фото: колишній нардеп Сергій Поліщук отримав підозру СБУ через заяви про Україну на шоу Скабєєвої (ілюстрація/скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру колишньому нардепу Сергію Поліщуку, який за гроші ФСБ заперечував існування України. Подібні заяви він вигукував на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в відомстві, до початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екс-нардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння", - додали в СБУ.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора. Щоб замаскувати "транзакцію", її організатори з рф проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними даними, екс-нардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких "державна зрада". Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, найбільш відомого як "Ташкент". Іванов часто "світився" на шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин" і ходив у її улюбленцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі
Україна повернула контроль над "вишками Бойка" в Чорному морі
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни