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Отрицал существование Украины у Скабеевой. СБУ сообщила о подозрении экс-нардепа

Украина, Понедельник 11 сентября 2023 12:55
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Отрицал существование Украины у Скабеевой. СБУ сообщила о подозрении экс-нардепа Фото: бывший нардеп Сергей Полищук получил подозрение СБУ из-за заявлений об Украине на шоу Скабеевой (иллюстрация/скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении бывшему нардепу Сергею Полищуку, который за деньги ФСБ отрицал существование Украины. Подобные заявления он озвучивал на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, скрывающегося за границей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, до начала полномасштабного вторжения в РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-нардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния", - добавили в СБУ.

Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора. Чтобы замаскировать "транзакцию", ее организаторы из России проводили платеж через финучреждения третьих стран.

По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.

На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, одна из которых "государственная измена". Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова, больше известного как "Ташкент". Иванов часто "светился" на шоу пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут" и ходил в ее любимчиках.

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