Затриманими виявились очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаі‌вобленерго" та її заступниця. Під час розмови з колегами й підлеглими вони заперечували існування України як держави й висловлювали сподівання на захоплення всієї території країни.

"Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам. Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій", - додає СБУ.

Фото: Заперечували існування України. СБУ викрила двох посадовиць обленерго (t.me/SBUkr)

Затриманим було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.