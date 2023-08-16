Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила двух чиновниц облэнерго

Задержанными оказались глава одного из подразделений АО "Николай-воблэнерго" и его заместитель. Во время разговора с коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали надежду на захват всей территории страны.

"Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые противятся российским захватчикам. Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий", - добавляет СБУ.

Фото: Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила чиновниц облэнерго (t.me/SBUkr)

Задержанным было доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.