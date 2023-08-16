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Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила двух чиновниц облэнерго

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Среда 16 августа 2023 14:54
Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила двух чиновниц облэнерго Фото: Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила двух должностных лиц облэнерго (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве разоблачены две должностные лица облэнерго, которые ждали оккупации области и отрицали существование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Задержанными оказались глава одного из подразделений АО "Николай-воблэнерго" и его заместитель. Во время разговора с коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали надежду на захват всей территории страны.

"Также должностные лица оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые противятся российским захватчикам. Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевской области, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий", - добавляет СБУ.

Фото: Отрицали существование Украины. СБУ разоблачила чиновниц облэнерго (t.me/SBUkr)

Задержанным было доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ разоблачила "крота", который хотел вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы "сливать" позиции врагу.

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