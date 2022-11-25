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Заперечували агресію РФ. У Полтавській області затримали чотирьох колаборантів

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 16:26
Заперечували агресію РФ. У Полтавській області затримали чотирьох колаборантів Фото: У Полтавській області затримали чотирьох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили чотирьох мешканців Полтавської області, які заперечували агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Полтавській області.

"Одна з фігуранток поширювала у соціальній мережі "Однокласники" дописи щодо бомбардувань і обстрілів Маріупольського драматичного театру українськими військовими та утримання у ньому цивільних осіб в якості заручників", - йдеться у повідомленні.

Інша підозрювана публікувала пропагандистські наративи та називала українські сили оборони "каральними військами", звинувачуючи їх у злочинах проти мешканців Донбасу. Третя фігурантка визнавала правомірною збройну агресію РФ проти України та закликала "відправити полонених нацистів, які не будуть розстріляні, на роботи по відновленню Донбасу та провести для них уроки російської мови та антифашизму".

Четвертий підозрюваний поширював антиукраїнський контент серед своїх знайомих через один із месенджерів. Чоловік просував ворожі наративи релігійного характеру і називав вбивства українців "очищенням русі від диявола".

Всім особам повідомили про підозру у "виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників". Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителька Львівської області публічно виправдовувала політику Росії щодо України. Правоохоронці затримали жінку та оголосили їй про підозру.

Раніше повідомлялось що у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.

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