Виправдовувала дії Росії. У Львівській області затримали прихильницю окупантів
Жителька Львівської області публічно виправдовувала політику Росії щодо України. Правоохоронці затримали жінку та оголосили їй про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Львівської області.
"Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка публічно висловлювала антиукраїнські позиції та виправдовувала політику країни-агресора проти України", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зазначають, що 58-річну мешканку міста Сокаль вдалося відшукати та оголосили їй про підозру в "умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності".
Їй загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, що у Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який "збирав голоси" для "референдуму" окупантів.
Також співробітники Служби безпеки України затримали помічника "міністра МВС "ЛНР" з позивний "Сотий", який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військових на сході нашої держави.
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