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Отрицали агрессию РФ. В Полтавской области задержали четырех коллаборантов

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Украина, Пятница 25 ноября 2022 16:26
Отрицали агрессию РФ. В Полтавской области задержали четырех коллаборантов Фото: В Полтавской области задержаны четыре коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили четырех жителей Полтавской области, отрицавших агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Полтавской области.

"Одна из фигуранток распространяла в социальной сети "Одноклассники" сообщения о бомбардировках и обстрелах Мариупольского драматического театра украинскими военными и содержания в нем гражданских лиц в качестве заложников", - говорится в сообщении.

Другая подозреваемая публиковала пропагандистские нарративы и называла украинские силы обороны "карательными войсками", обвиняя их в преступлениях против жителей Донбасса. Третья фигурантка признавала правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и призвала "отправить пленных нацистов, которые не будут расстреляны, на работы по восстановлению Донбасса и провести для них уроки русского языка и антифашизма".

Четвертый подозреваемый распространял антиукраинский контент среди своих знакомых через одного из мессенджеров. Мужчина продвигал вражеские нарративы религиозного характера и называл убийства украинцев "очищением движении от дьявола".

Всем лицам сообщили о подозрении в "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что жительница Львовской области публично оправдывала политику России по отношению к Украине. Правоохранители задержали женщину и объявили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.

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