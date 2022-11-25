Отрицали агрессию РФ. В Полтавской области задержали четырех коллаборантов
Правоохранители обнаружили четырех жителей Полтавской области, отрицавших агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ в Полтавской области.
"Одна из фигуранток распространяла в социальной сети "Одноклассники" сообщения о бомбардировках и обстрелах Мариупольского драматического театра украинскими военными и содержания в нем гражданских лиц в качестве заложников", - говорится в сообщении.
Другая подозреваемая публиковала пропагандистские нарративы и называла украинские силы обороны "карательными войсками", обвиняя их в преступлениях против жителей Донбасса. Третья фигурантка признавала правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и призвала "отправить пленных нацистов, которые не будут расстреляны, на работы по восстановлению Донбасса и провести для них уроки русского языка и антифашизма".
Четвертый подозреваемый распространял антиукраинский контент среди своих знакомых через одного из мессенджеров. Мужчина продвигал вражеские нарративы религиозного характера и называл убийства украинцев "очищением движении от дьявола".
Всем лицам сообщили о подозрении в "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что жительница Львовской области публично оправдывала политику России по отношению к Украине. Правоохранители задержали женщину и объявили о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который "собирал голоса" для "референдума" оккупантов.
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