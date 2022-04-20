Тільки запчастини. ЗСУ спростовують інформацію про отримання літаків від партнерів

В ЗСУ спростували інформацію щодо отримання від країн партнерів бойових літаків. Там заявляють, що країні були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Пентагоні заявляли про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, але не з США, а також запчастини до них.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 56-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.