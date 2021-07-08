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ТЭС и ТЭЦ начали останавливаться из-за критической ситуации на рынке электроэнергии, - эксперт

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Киев, Четверг 08 июля 2021 20:12
ТЭС и ТЭЦ начали останавливаться из-за критической ситуации на рынке электроэнергии, - эксперт Фото: ТЭС и ТЭЦ начали останавливаться из-за критической ситуации на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спекулянты и посредники вытеснили производителей с рынка электрической энергии, что уже привело к фактической остановке нескольких ТЭС и ТЭЦ и блока Ривненской АЭС.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Рынок на сутки вперед превратился в абсолютно не репрезентативный вследствие действий спекулянтов. Фактически с рынка производителей и потребителей он превратился в рынок спекулянтов. Это происходит как минимум с молчаливого согласия НКРЭКУ. И это уже приводит к остановке энергогенерирующих мощностей. По такой модели нет возможности планировать деятельность энергокомпаний", - сообщил экономист.

Он подчеркнул, что в день резкого падения цен 2 июля, доля спекулянтов на энергорынке превысила 52%.

Первой вынужденно остановилась Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго", отметил Кушнирук. Также перестали вырабатывать ток Киевская ТЭЦ-6 и Харьковская ТЭЦ-5 из-за отсутствия средств.

Экономист добавил, что 7 июля остановился энергоблок №3 Ривненской АЭС и перешел в режим текущего ремонта.

Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.

По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции посредников и спекулянтов.

6 июля Минэнерго раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации посредников на энергорынке.

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Электроэнергия ТЭС ТЭЦ
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