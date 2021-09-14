ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Запасы угля на ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10%, - Минэнерго

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 14:47
Запасы угля на ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10%, - Минэнерго Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на складах ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10% и превысили 810 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики на 14 сентября.

С начала сентября поставки угля на ТЭС составили 636,5 тыс. тонн, при этом станции использовали 566,2 тыс. тонн.

Больше всего угля за 2 недели сентября поступили на Кураховскую, Бурштынскую и Ладижинскую ТЭС, контролируемые "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. тонн. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке