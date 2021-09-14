Запасы угля на ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10%, - Минэнерго

Запасы угля на складах ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10% и превысили 810 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики на 14 сентября.

С начала сентября поставки угля на ТЭС составили 636,5 тыс. тонн, при этом станции использовали 566,2 тыс. тонн. Больше всего угля за 2 недели сентября поступили на Кураховскую, Бурштынскую и Ладижинскую ТЭС, контролируемые "ДТЭК Энерго".

