Запаси вугілля на ТЕС з початку місяця зросли більш ніж на 10%, - Міненерго

Запаси вугілля на складах ТЕС з початку місяця зросли більш ніж на 10% і перевищили 810 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики на 14 вересня.

З початку вересня поставки вугілля на ТЕС склали 636,5 тис. тонн, при цьому станції використовували 566,2 тис. тонн. Найбільше вугілля за 2 тижні вересня надійшли на Курахівську, Бурштинську і Ладижинська ТЕС, контрольовані "ДТЕК Енерго".