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ДТЭК начал импорт угля из Казахстана

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 12:14
ДТЭК начал импорт угля из Казахстана Фото: ДТЭК начал импорт угля из Казахстана (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

"ДТЭК Энерго" ожидает первую партию угля из Казахстана до конца этой недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Ильдара Салеева.

"Уже на этой неделе в Украину должен зайти первый состав с углем из Казахстана. Первая поставка из этой страны ожидается в объеме около 4 тыс. тонн", - сообщил Салеев во время панельной дискуссии Energy Club.

Он уточнил, что для обеспечения стабильности украинской энергосистемы компания, в первую очередь, использует уголь украинской добычи, однако уже заключила импортные контракты на поставку дополнительных объемов из Польши, США и теперь Казахстана.

"Мы уже сейчас делаем все возможное, чтобы наша страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло. Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно и первыми среди компаний начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана", - добавил Салеев.

Глава "ДТЭК Энерго" сообщил, что запасы угля на складах ТЭС ДТЭК растут и по состоянию на 7 сентября составили 623 тыс. тонн.

Он также подчеркнул, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо, прежде всего, стабильная ситуация с тарифообразованияем, а также погашение долгов на балансирующем рынке. Только долги "Укрэнерго" перед генерациями "ДТЭК Энерго" составляют 1,9 млрд грн, перед всеми участниками рынка - около 11 млрд грн.

Напомним, в августе ДТЭК Энерго подписал соглашение на поставку 320 тыс. тонн угля из Польши (с угледобывающего предприятия Bogdanka). Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022. Из этой партии уже импортировано 40 тыс. тонн, всего в сентябре ожидается - 60 тыс. тонн.

Позднее компания заключила еще один контракт на поставку с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. Первая партия объемом 2,2 тыс. тонн уже поступила в Украину. Ожидается, что в сентябре на ТЭС компании поступит 20 тыс. тонн в рамках этого контракта.

Также ДТЭК Энерго совместно с "Центрэнерго" согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. т угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

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