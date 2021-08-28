Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 августа составляют 18 млрд куб. м. Это на 18% (на 2,71 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте " Укртрансгаза ".

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.