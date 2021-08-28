Запаси газу в підземних сховищах України досягли 18 млрд кубометрів

Запаси газу в підземних сховищах України станом на 27 серпня становлять 18 млрд куб.м. це на 18% (на 2,71 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті " Укртрансгазу ".

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд куб.метрів.