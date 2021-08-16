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Запасы газа в ПХГ Украины превысили 17,5 млрд кубометров

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 17:16
Запасы газа в ПХГ Украины превысили 17,5 млрд кубометров Фото: в ПХГ Украины на 15 августа хранилось 17,5 млрд кубометров газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 августа составляют 17,62 млрд куб. м. Это на 15% (на 2,33 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте "Укртрансгаза".

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

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ПХГ Газ
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