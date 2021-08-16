ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Запаси газу в ПСГ України перевищили 17,5 млрд кубометрів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 серпня 2021 17:16
Запаси газу в ПСГ України перевищили 17,5 млрд кубометрів Фото: у ПСГ України на 15 серпня зберігалося 17,5 млрд кубометрів газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Запаси газу в підземних сховищах України станом на 15 серпня становлять 17,62 млрд куб.м. це на 15% (на 2,33 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті "Укртрансгазу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходженню.

Планом передбачено на 15 Жовтня 2021 року наявність природного газу в сховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів і підприємств теплопостачання, але не менше 17 млрд куб.метрів.

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу. Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року. Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПХГ Газ
NEWS
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі