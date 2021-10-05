ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Запаси газу в ПСГ України почали скорочуватися

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 13:21
Запаси газу в ПСГ України почали скорочуватися Фото: запаси газу у сховищах України почали скорочуватися 4 жовтня 2021 року Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на ранок 5 жовтня 2021 року становив 18 875,93 млн кубометрів. За останню добу обсяг газу в сховищах скоротився на 0,01 млн кубометрів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті "Укртрансгазу".

За даними компанії, за 2 жовтня в ПСГ було закачано 0,61 млн кубометрів, після чого закачування зупинилося. Станом на ранок 4 жовтня обсяг становив 18 875,94 млн кубометрів.

Нагадаємо, обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 1 жовтня 2021 року досяг 18,7 млрд кубометрів газу. Це на 33% менше, ніж на цю ж дату минулого року (27,9 млрд кубометрів).

Відзначимо, 1 жовтня 2020 року обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ)досяг позначки у 27,9 млрд куб. м і був рекордними за 10 років

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу. Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року. Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПХГ Газ
NEWS
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень
DAILY
Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори
Сергій Щербина, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори