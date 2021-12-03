Запасы газа в ПХГ Украины за месяц сократились на 2 млрд кубометров: что стало причиной

В течение ноября из украинских ПХГ было физически отобрано 2 млрд кубометров газа. Этот показатель на 11% выше, чем в ноябре прошлого года. Всего с начала сезона отбора 2021/2022 из украинских ПХГ отобрано 2,7 млрд кубометров газа.

"Относительно высокий уровень отбора газа в начале сезона вызван тем, что иностранные заказчики услуг реэкспортировали собственные запасы газа", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 декабря 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 1,1 млрд кубометров газа. Это в 8,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short-haul режиме накоплено 0,9 млрд кубометров.