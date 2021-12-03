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Запаси газу у ПСГ України за місяць скоротилися на 2 млрд кубометрів: що стало причиною

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 грудня 2021 запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 16 млрд кубометрів газу. Це на 39% менше ніж у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укртрансгазу".

Протягом листопада з українських ПСГ було фізично відібрано 2 млрд кубометрів газу. Цей показник на 11% вищий ніж у листопаді минулого року. Усього від початку сезону відбору 2021/2022 із українських ПСГ відібрано 2,7 млрд кубометрів газу.

"Відносно високий рівень відбору газу на початку сезону спричинений тим, що іноземні замовники послуг реекспортували власні запаси газу", - зазначили в прес-службі.

Станом на 1 грудня 2021 року іноземні трейдери зберігають в режимі "митний склад" 1,1 млрд куб. м газу. Це у 8,4 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short-haul режимі накопичено 0,9 млрд куб. м.

Нагадаємо, відбір газу з ПСГ України розпочався 4 жовтня. Максимум був досягнутий станом на ранок 4 жовтня - 18 875,94 млн кубометрів.

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