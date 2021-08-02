Запасы газа в ПХГ Украины достигли планового уровня для начала отопительного сезона

По данным компании, на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" хранится 3,9 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", - прокомментировал глава ь правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Напомним, оператором сети газовых хранилищ Украины является АО «Укртрансгаз», входящее в структуру корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины».

Сеть подземных хранилищ газа Украины объединяет 12 объектов общей вместимостью 31 млрд куб. м: Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м.), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопопивське (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м, располагается на временно оккупированной территории).