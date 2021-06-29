Запасы газа в ПХГ Украины достигли 16 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 29 июня составляют 16 млрд куб. м. Это на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

"Сейчас "Укртрансгаз" продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнего периоду 2021/22 года и его прохождению.

Планом предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года.