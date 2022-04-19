Запасы Бундесвера иссякли. Берлин разрешил продавать оружие Украине, - Шольц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus .

В федеральном правительстве отметили усиление обороноспособности Украины совместными усилиями Запада. По словам Шольца, поставки Германии не отличались от помощи союзников.

"Цель заключалась в том, чтобы предоставить знакомое вооружение, которое можно сразу применять. Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов, но они были исчерпаны. Поэтому Украине разрешили покупать оружие у немецкой военной промышленности", – заявил канцлер.

Кроме того, Шольц стремится помешать победе России в войне. Он призвал РФ немедленно прекратить обстрелы городов и вывести войска из Украины.