Запаси Бундесвера вичерпалися. Берлін дозволив продавати зброю Україні, - Шольц
Німецький канцлер Олаф Шольц поділився подробицями військово-технічної допомоги Україні в протистоянні воєнному вторгненню РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.
У федеральному уряді відзначили посилення обороноздатності України спільними зусиллями Заходу. За словами Шольца, постачання Німеччини не відрізнялися від допомоги союзників.
"Мета полягала в тому, щоб надати знайоме озброєння, що можна відразу застосовувати. Спершу Бундесвер постачав зброю із власних запасів, але вони вичерпані. Тому Україні дозволили купувати зброю в німецької військової промисловості", – заявив канцлер.
Окрім того, Шольц прагне завадити перемозі Росії у війні. Він закликав РФ негайно припинити обстріли міст і вивести війська з України.
Нагадаємо, що генсек ООН Гутерріш закликав Україну та РФ погодити перемир'я на Великдень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.