Запасов хватит для лета. В Германии заявили, что пока не могут ввести газовое эмбарго

Германия до сих пор зависима от российских энергоносителей и пока не может реализовать газовое эмбарго. Однако правительство работает над данной перспективой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра экономики Германии Роберта Хабека и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"На данный момент мы не можем позволить себе введение полного газового эмбарго. Мы заполнили терминалы и хранилища на 40%. Этого будет достаточно для лета, но на перспективу мы должны полностью прервать эту зависимость от российского газа. По моему мнению, пока мы не способны отказаться от российского газа. На осень этих 40% не хватит. Но мы работаем над другими источниками", - заявил Хабек.

Он напомнил, что Германия уже сделала шаг, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, в частности поддержала эмбарго на нефть.

"Мы приняли решение о нефтяном эмбарго и наша экономика не должна быть полностью разрушена. Газ нам еще надо будет нужен несколько месяцев, но мы сделаем все в инфраструктурном плане для ввода газового эмбарго", - добавил немецкий министр.